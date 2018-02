VIDEO | Strade da terzo mondo nella Roseto abbandonata. Il sindaco: "Fate presto, è urgente"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

A Roseto Valfortore non ne possono più: non è solo infatti la Sp 130 per Alberona a versare in condizioni disastrose “da ormai 40-50 anni” ha spiegato il sindaco Lucilla Parisi. I problemi non mancano anche sulle provinciali 129 per Faeto e 128 per Biccari. Un problema senza fine in uno dei borghi più belli dei Monti Dauni, dove oggi il Consiglio comunale si è svolto nelle vicinanze dell'arteria incriminata, proprio per richiamare l’attenzione dell’Ente Provincia.

Il problema della viabilità si ripercuote sugli aspetti economico, culturale, occupazionale, agricolo e turistico. “C’è gente che ha investito qui e si è pentito di averlo fatto” evidenzia il primo cittadino, che in maniera provocatoria ha invitato la cittadinanza a disertare le urne il prossimo 4 marzo: “Devono fare qualcosa di urgente, altrimenti non ci muoveremo da qui e continueremo la nostra battaglia”

Rassicurazioni sono arrivate dal dirigente del settore viabilità Emanuele Bux: “Il presidente (Miglio) mi ha riferito che nel piano della finanziaria esistente è previsto un decreto che stanzia dai 20 ai 25 milioni di euro di fondi per la viabilità della provincia di Foggia. Sarà data priorità a questo tratto, che ricordo, l’assemblea dei sindaci non ha incluso nella programmazione esistente”.