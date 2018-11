Strade killer dalla Capitanata al polo industriale di Melfi: "Ogni mattina i lavoratori rischiano la vita"

Centinaia di cittadini che, per ragioni prevalentemente lavorative, si trovano ogni giorno a dover percorrere strade dissestate, "dove da tempo immemore non si effettuano le opere di manutenzione". È l'odissea quotidiana a cui sono costretti coloro che dai comuni di Ascoli Satriano, Stornarella, Orta Nova, Stornara, Cerignola e Carapelle devono raggiungere l’area industriale di San Nicola di Melfi.

Gli incidenti sono all'ordine del giorno: le popolazioni a cavallo tra la Puglia e la Basilicata si trovano a rischiare la vita per recarsi sul luogo di lavoro. Una situazione che è stata rappresentata nel tempo, sia dalle emittenti e testate locali, sia dal tg satirico di "Striscia la Notizia".

Purtroppo, però, nulla è servito per destare l'attenzione degli enti preposti, che da sempre manifestano solo insopportabile disinteresse. Per questo, ho depositato un'interrogazione diretta al presidente Emiliano e all'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Giannini: chiedo di sapere se siano a conoscenza (difficile sostenere il contrario!) della gravissima situazione e se nel Piano Regionale della Mobilità e Trasporti siano stati programmati lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza per le strade che collegano la provincia di Foggia al polo industriale di San Nicola di Melfi, e dell’intera Capitanata, dal Subappennino al Gargano. Se nulla è stato previsto, intendo conoscere la loro posizione a riguardo, se siano disponibili a convocare subito tutte le istituzioni competenti in questa direzione. Prima che sia troppo tardi!".