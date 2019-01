Neve e pericoli, i sindaci dei Monti Dauni difendono la Provincia: "Lamentele false, nessun disservizio sulle strade"

Il sindaco di Casalnuovo Monterotaro, Pasquale De Vita, respinge al mittente, ovvero al conducente di pullman di linea, che attraverso FoggiaToday ha rimarcato i disagi che puntualmente si verificano dopo le nevicate sui Monti Dauni. "Tutti questi problemi - precisa il sindaco - a me non risultano, soprattutto sulle arterie che collegano il mio comune. Diamo atto al grande lavoro dell'Amministrazione provinciale che è intervenuta immediatamente durante le prime nevicate per ripulire le strade sp 5, sp 10 e sp 11 per evitare disagi e disservizi. E orgogliosamente posso affermare che da noi le attività lavorative e commerciali non hanno subito nessuna conseguenza . Anzi dico di più, passata l'emergenza, sia la Provincia che il Comune di Casalnuovo continuano a spargere sale sulle strade di accesso al paese e sulle provinciali che collegano questa parte dei Monti dauni al resto della Capitanata".

Alle dichiarazioni del sindaco di Casalnuovo, si aggiungono quelle del primo cittadino di Casalvecchio di Puglia, Noè Andreano. "Tutto falso, le nostre strade non sono ghiacciate, con queste temperature (oggi il termometro ha raggiunto i 13 gradi) è impossibile".