Foggia Libera Foggia, firmata l'ordinanza: ecco tutte le strade chiuse dalle 14 fino al termine della manifestazione

E' tutto pronto per la manifestazione 'Foggia Libera Foggia' di venerdì 10 gennaio. In queste ore il dirigente del Servizio Mobilità e Traffico, Romeo Delle Noci, ha firmato l’ordinanza con cui sono stati disposti alcuni provvedimenti di circolazione.

A partire dalle ore 14 e sino al termine della manifestazione la chiusura temporanea al traffico veicolare di viale Candelaro, via San Severo, Piazza Sant'Eligio, via della Repubblica, via Arpi (nel tratto compreso tra via G. Ricciardi e via della Repubblica), piazza Francesco De Sanctis, via Duomo, Piazza XX Settembre, Corso Cairoli, Piazza Umberto Giordano e via Lanza.

A partire dalle 7 e sino al termine della manifestazione il dirigente ha disposto l’istituzione del divieto di sosta con 'Rimozione Forzata' su tutti i tratti di strada oggetto dell’ordinanza ovvero ricadenti all’interno del perimetro chiuso al traffico.

Considerato che la manifestazione di concluderà nell'area pedonale di via Lanza/piazza Giordano al fine di far defluire in sicurezza i partecipanti e tutti i mezzi ad essa coinvolta, si rende necessario chiudere temporaneamente al traffico veicolare piazza Cavour, via Galliani e via Mazzei, dalle ore 18 alle ore 21. La mobilitazione è stata promossa da Libera per rispondere alla violenza criminale.

Aggiornato alle ore 19.00 del 09.01.2020