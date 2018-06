Shock a Stornarella, lite a colpi di bottiglia e bastone in strada: uomo stramazza al suolo

Prima il litigio in strada; poi la morte, improvvisa. E' quanto successo ieri sera, intorno alle 22, a Stornarella, nei Cinque Reali Siti, dove all'esterno di un bar cittadino è nato un litigio tra due uomini africani - uno del Ghana, l'altro nigeriano - "armati" rispettivamente di bottiglia e di bastone. Durante la contesa, uno dei due è stramazzato al suolo, forse per un malore improvviso.

La vittima è un nigeriano di 40 anni, bracciante agricolo e padre di due figli di 12 e 5 anni. In un primo momento, i carabinieri - incaricati delle indagini del caso, giunti sul posto insieme alla polizia locale - temevano potesse trattarsi di un omicidio; il litigio, però, era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona, grazie alle quali è stato possibile ricostruire la reale dinamica di quanto accaduto: durante il litigio, il 40enne nigeriano è caduto a terra privo di sensi, ma tra i due non vi era stato alcun contatto. L'ipotesi più probabile, quindi, è quella di morte naturale, un malore improvviso che ha colpito il 40enne, senza lasciargli scampo.