Atto incendiario a Stornarella: distrutto dalle fiamme il gabbiotto del distributore 'Eni'

E' quasi certamente di natura dolosa l'incendio avvenuto la scorsa notte, ai danni del distributore di benzina 'Eni' situato alle porte di Stornarella, lungo la Provinciale 88. Il fatto è successo nel cuore della notte: ignoti hanno dato alle fiamme il gabbiotto di servizio del distributore, che è andato completamente distrutto nel rogo.

Benchè i vigili del fuoco intervenuti non abbiano riscontrato inneschi evidenti o tracce di liquido infiammabile, non sembrano esserci dubbi sulla natura dell'incendio. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza dell'attività. Ai militari, la vittima ha dichiarato di non aver ricevuto minacce o intimidazioni.