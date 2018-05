Sorprese a rovistare in casa di un anziano, fuggono con 70 euro: arrestate 17enni

Sono accusate di furto in abitazione due giovanissime ragazze rumene, appena 17enni ma già con precedenti di polizia e domiciliate nel campo rom di Foggia. Le due sono state arrestate dai carabinieri della Stazione di Stornarella e accusate di un furto in abitazione.

Le giovani, in "trasferta" da Foggia a Stornarella, si erano furtivamente introdotte nell'abitazione di un anziano che, rientrato a casa anzitempo, le ha sorprese mentre rovistavano dappertutto. Le due giovani, vistesi scoperte, sono immediatamente fuggite, non senza il loro bottino, un portafogli contenente 70 euro. L’anziano, quindi, ha immediatamente chiamato i carabinieri che, avuta dalla vittima una precisa descrizione delle due, poco dopo le hanno rintracciate mentre tentavano di allontanarsi dal paese. Il denaro, rinvenuto nella borsetta di una delle due, è quindi stato restituito alla vittima, mentre le ladre, dichiarate in stato d’arresto, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura dei Minorenni di Bari sono state rinchiuse nel carcere minorile del capoluogo pugliese.