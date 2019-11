Fiamme nella notte a Stornara, a fuoco un'autovettura: macchina completamente distrutta, indagini in corso

Fiamme nelle notte a Stornara. Ad andare a fuoco l’autovettura di una coppia, una Fiat Multipla andata completamente distrutta. E’ accaduto intorno alle 3.20. Sul posto i Vigili del Fuoco, allertati dai proprietari, e i Carabinieri, per le indagini del caso. Sul posto i militari non avrebbero trovato tracce di alcun tipo né la coppia avrebbe dato elementi utili per risalire all’origine dell’atto incendiario. Pare la zona non sia neanche fornita di telecamere.