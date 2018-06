La minaccia: "Dammi 200 euro o distruggo tutto", carabinieri lo arrestano per tentata estorsione

"Dammi 200 euro o distruggo tutto". Questa la minaccia proferita da un uomo del Burkina Faso, arrestato a Stornara dai carabinieri del posto. Secondo quanto accertato, l’uomo pretendeva da una persona del posto la corresponsione di una somma di 200 euro, senza averne alcun titolo.

Intervenuti sul posto, i militari delle Stazioni di Stornara e Stornarella hanno constatato l'atteggiamento violento dell’uomo, che minacciava di distruggere tutto quanto si trovava a tiro se non avesse avuto quanto richiesto. I militari pertanto lo hanno dichiarato in stato di arresto per tentata estorsione e lo traducevano presso la Casa Circondariale di Foggia.