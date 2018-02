Incensurate sì, ma con la droga in casa: arrestate una ragazza e una donna

Era da giorni che i Carabinieri della Stazione di Stornara tenevano d’occhio un’abitazione del centro cittadino. Nei giorni scorsi i militari sono entrati in azione perquisendo l’abitazione e rinvenendo, nella disponibilità di due donne, un quantitativo di circa 25 grammi di hashish, già suddiviso in dosi, oltre al materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Così S.P., di 36 anni, e B.A.V. di 20, entrambe incensurate, sono così finite in manette con l’accusa di detenzione di hashish finalizzata allo spaccio.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno le due donne sono quindi state sottoposte agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.