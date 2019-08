Miele ce l'ha fatta. Tutto l'amore di Nicoletta per la cagnolina paralizzata: "Ho capito che aveva bisogno di me"

Verona-Foggia chi l'ha detto che non si può? E' bastato un colpo di fulmine ad accorciare le distanze tra la città di Romeo e Giulietta e la nostra di Umberto Giordano. Quello di Nicoletta per Miele, la cagnolina paralizzata investita e tratta in salvo il 15 giugno scorso dagli agenti della polizia locale di Vieste e presa in cura fino ai primi di agosto dai volontari dell'associazione LNDC della città del faro.

E' il 31 luglio 2019, Francesca Toto ci annuncia che "Miele è stata adottata". La notizia ci riguarda da vicino, dal momento in cui anche FoggiaToday aveva messo in moto la macchina della solidarietà che di li a qualche giorno avrebbe spinto la donna a manifestare l'intenzione di adottare la dolcissima Miele.

Vieste-Foggia-Verona, 728 km per quell'abbraccio liberatorio che ha sancito l'amore a prima vista tra l'adottante e l'animale. Un viaggio lungo 10 ore, dal Gargano al Veneto. “Sono felice e orgogliosa, ogni momento che passa Miele mi stupisce sempre di più perché è dolce e non mi lascia un momento” racconta Nicoletta a FoggiaToday.

Sulle nostre colonne l'adottante spiega come è nata la volontà di prenderla in cura: “Ho visto su YouTube la sua storia (video pubblicato dalla volontaria Giusy Troiano) e guardando le immagini ho pianto. Poi ho letto l'articolo sul vostro quotidiano e senza pensarci un secondo ho capito che sarebbe stata mia, che Miele aveva bisogno di amore e protezione, di sentirsi al sicuro”.

Nicoletta manifesta così il suo stato d'animo: “Mi vengono ancora i brividi, ha tanta voglia di vivere, è coraggiosa e guai e toccarle il suo cibo, ho un'altra cagnolina e in quel senso sono entrambe gelose, anche di me. Devo dividermi tra loro che hanno sofferto entrambi. Mi auguro con tutto il cuore che viva a lungo e che recuperi tutto l'amore e il rispetto che merita.”

Il pensiero dell'adottante va poi a Francesca Toto, che "le ha salvato la vita”; e a noi perché il nostro articolo – aggiunge - “mi ha toccato il cuore”.

A FoggiaToday anche Francesca Toto - che precisa che ad occuparsi del controllo preaffido è stata la volontaria della LNDC di Verona Rina Goffredo - commenta la storia a lieto fine: "La favola di Nicoletta e Miele dimostra come unendo le forze i risultati si possono ottenere. La nostra sezione LNDC Vieste ha potuto beneficiare di un bel lavoro di squadra che è l'unica via per poter aiutare gli animali abbandonati. Miele ora ha un carrellino su cui potrà tornare a correre seppure in modo diverso e lei è comunque felice perché la sua famiglia la ama molto. Foggiatoday ha dimostrato che i media possono essere un importante mezzo di informazione e anche un ottimo strumento di aiuto sociale. Sarebbe bello se tutti i media invece di puntare solo a notizie negative o scoop scandalistici dessero più spazio a cose di questo tipo. Il mondo non è tutto negativo e i media dovrebbero far passare più messaggi positivi”