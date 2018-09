Foggia per Cucchi, spunta una scritta: "Chiedilo a Stefano e a sua madre se è festa"

"Foggia. Stefano non è più solo mio fratello. Stefano è di tutti, mi piace vederla così, di tutti coloro che non si arrendono ai soprusi e le ingiustizie anche quando non riguardano direttamente loro stessi o i loro cari. Quella che stiamo portando avanti, nel nome di Stefano, è un'enorme battaglia di civiltà. Abbiamo fatto tanta strada e tanta ne faremo ancora. Cambieremo il mondo Fabio ❤"