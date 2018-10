La storia del garganico Stefano a 'I Fatti Vostri': "Dieci ore in Foresta Umbra, salvo grazie ai Cacciatori di Puglia'

Vi ricordate la storia di Stefano Calderisi, l'appassionato di mountain bike soccorso dai 'Cacciatori di Puglia' dopo otto ore trascorse in Foresta Umbra, al buio e al freddo anche di notte? Dopo l'esclusiva di FoggiaToday, il benzinaio di Vieste è stato ospite de 'I Fatti Vostri', trasmissione condotta su Rai 2 da Giancarlo Magalli. Stefano ha ripercorso quei drammatici momenti con il sorriso di chi ce l'ha fatta, nonostante tutto, grazie ai 'Cacciatori di Puglia', gli "angeli" in divisa che lo hanno soccorso e riportato a casa. In studio c'erano anche loro.