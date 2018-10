Sei medici indagati e l'ultimo saluto a Stefania, la donna morta in ospedale: "Non le sono stati praticati trattamenti"

Si terranno questo pomeriggio a Stornara i funerali di Stefania Fede, la 38enne di Stornara deceduta presso l'ospedale Tatarella di Cerignola molto probabilmente "per via delle complicanze di un problema cardiaco", così come dichiarato a FoggiaToday dal legale della famiglia della vittima, l'avv. Michele Sodrio, che all'indomani dell'autopsia che si tenuta ieri dalle 14 alle 18 alla presenza dei consulenti del Pubblico Ministero e di quelli degli imputati e delle parti civili, dichiara: "Sulla natura esatta di questo problema cardiaco non posso dire ancora nulla perché sono in corso le valutazioni dei medici legali. Tuttavia ciò che salta subito all'occhio sono i sei giorni durante i quali la paziente è stata trattenuta in ospedale senza che fossero praticati trattamenti di alcun tipo, né tantomeno delle specifiche terapie cardiache".

I medici legali, tra cui il dott. Antonio Ritrovato nelle vesti di consulente dei familiari della vittima, si sono dati novanta giorni per depositare le conclusioni definitive sulle cause della morte della donna.

Sei i medici indagati, tutti del reparto di Rianimazione: "Lunedì chiederò alla Procura della Repubblica di procedere anche nei confronti dei medici cardiologi che hanno avuto in cura Stefania" ha poi aggiunto l'avv. Sodrio.