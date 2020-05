La stazione mobile dei carabinieri arriva ad Ordona: "In piazza per un maggiore controllo e per la serenità per i cittadini"

La stazione mobile dei carabinieri, per due volte a settimana, farà tappa ad Ordona, in piazza Aldo Moro. "Si tratta di un traguardo importantissimo per il nostro comune sprovvisto della stazione e quindi di un presidio fisso", commentano dalla lista civica 'Ordona Moderna'.

"In questo modo sarà assicurato un maggiore controllo e una più ampia vigilanza del territorio. I cittadini potranno utilizzarla per le denunce, per le informazioni e per le segnalazioni. Rappresenta, inoltre, un passo fondamentale verso la possibilità di avere una stazione a Ordona", continuano.

"L’Arma della stazione di Orta Nova, dalla quale dipendiamo, si è sempre mostrata attenta e pronta ad intervenire alle richieste della nostra comunità, anche se conosciamo bene le problematiche legate alla scarsità dei mezzi e di risorse e le diverse esigenze dei due territori (Ordona e Orta Nova)".

"La presenza del presidio nel nostro comune assicura la vicinanza del corpo alla nostra comunità infondendoci maggiore serenità. E questo risultato è per noi motivo di orgoglio e di fiducia nel raggiungimento del traguardo finale", concludono. A partire da oggi, 15 maggio, la stazione mobile giungerà a Ordona per due volte a settimana; dalle 15.00 sarà in piazza Aldo Moro.