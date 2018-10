Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L’avvocato Paolo D’Ambrosio si fa portavoce dello stato d’agitazione degli avvocati del Foro di Foggia. Un protocollo d’intesa sottoscritto tra i Magistrati del Tribunale e gli stessi avvocati, prevedeva il limite massimo per le udienze alle 15,30, tetto orario che non viene rispettato, protraendosi ben oltre. A questo si aggiunge un limite massimo di processi per udienze pari a 30, anch’esso disatteso.