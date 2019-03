Polizia intercetta furgone sospetto, fuga pericolosa sulla Statale 16: dentro un "carico" di surgelati rubati

Furgone sospetto forza posto di blocco e ingaggia un inseguimento con la polizia: a bordo prodotti ittici surgelati provento di un furto. E' quanto recuperato nella giornata di ieri, dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e del Commissariato di San Severo, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare le rapine sulla SS16.

Nel corso dell'attività, gli agenti hanno intercettato un furgone con targa bulgara e si sono predisposti per effettuare il controllo al mezzo sospetto, utilizzando i segnali visivi ed acustici; ma per tutta risposta, il furgone ha iniziato a prendere velocità zigzagando da un lato all’altro della carreggiata. E' scaturito quindi un inseguimento terminato una strada provinciale direzione Castelnuovo della Daunia, quando i due occupanti del furgone, hanno abbandonato il mezzo dileguandosi tra le vigne.

Dal controllo effettuato, gli agenti hanno verificato che trasportava prodotti ittici congelati e dai numeri di telaio rilevati, si risaliva al reale proprietario dello stesso: il furgone difatti risultava essere immatricolato in Italia, rubato in provincia di Potenza a maggio 2018 e sul quale erano state apposte targhe bulgare. Ulteriori accertamenti consentivano di appurare che a Poggio Imperiale era stato perpetrato un furto di prodotti ittici surgelati, gli stessi rinvenuti a bordo del furgone. Il furgone è stato sottoposto a sequestro penale. In corso attività d’indagini per risalire all’identità dei due fuggitivi.

