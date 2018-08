Dopo mesi di insulti e violenze, la Polizia dà lo stop: divieto di avvicinamento per marito-stalker

Schiaffi, insulti in pubblico e davanti ai figli, violenze fisiche e psicologiche, finanche una violenza sessuale. Sono questi gli atti gravi nei confronti della ex coniuge che hanno convinto ieri gli agenti della squadra mobile della Questura di Foggia ad eseguire una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un uomo di 39anni.

La squadra investigativa, specializzata nel perseguire reati contro la persona e minori, ha svolto una minuziosa attività d’indagine, nel corso della quale sono emersi gravissimi atti persecutori e di violenza posti in essere dall’uomo nei confronti della ex moglie.

In seguito alla separazione coniugale, che sarebbe avvenuta proprio per i gravi comportamenti vessatori e violenti del coniuge, la vittima in più occasioni sarebbe stata costretta a subire ulteriori violenze fisiche e psicologiche. In particolare, nel corso delle visite ai figli minori, la donna veniva presa schiaffi, sputata in viso e strattonata in presenza dei ragazzini attoniti.

Addirittura durante il festeggiamento del compleanno della donna, in presenza delle amiche, l’uomo si era presentato in un locale pubblico preso da un raptus di gelosia e l’aveva costretta a seguirlo a bordo della sua autovettura: dopo aver bloccato gli sportelli con la chiusura centralizzata, aveva consumato un atto di violenza sessuale.

Per i gravi fatti commessi, in seguito alla misura applicata, il 39enne dovrà rispettare da oggi una distanza minima dalla vittima di 100 metri e non dovrà comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo.