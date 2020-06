Assurdo in piazzale Vittorio Veneto: sradica piante dalle aiuole e si aggira minaccioso 'brandendo' un ramo

Sdradica piante dalle aiuole pubbliche e si aggira minacciosamente 'brandendo' un grosso ramo.

E' accaduto nella giornata di ieri, quando gli agenti del reparto volanti della questura sono intervenuti, su richiesta della sala operativa, in piazza Vittorio Veneto, dove era stato segnalato un cittadino straniero molesto, che danneggiava i giardini antistanti la stazione ferroviaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l’uomo, un pakistano di 34 anni, senza fissa dimora, che si aggirava con un ramo di un albero di pino in mano. L'uomo aveva già sradicato diverse piante dalle aiuole, buttandole a terra. Per il fatto è stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato.