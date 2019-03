Novità in questura: Pititto (promosso) lascia Foggia, al suo posto il barese Antonio Tafaro

C'è aria di cambiamenti, negli uffici della questura, in via Gramsci, a Foggia. A seguito della promozione a primo dirigente, l'attuale capo della mobile Roberto Pititto, lascerà a breve il capoluogo dauno in attesa di nuova destinazione.

Al suo posto, arriverà il vice questore Antonio Tafaro, attuale vice dirigente della squadra mobile di Bari. Pititto lascia la squadra mobile di Foggia dopo circa 3 anni e mezzo di servizio puntellati da indagini importanti, sulla criminalità comune e organizzata che ferisce il territorio. Insieme a Pititto, è prossimo a salutare la questura di Foggia anche il vicario Alfredo D'Agostino, recentemente promosso questore, in attesa di futura destinazione.