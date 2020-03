Sanificate sì ma sporche: polvere, sporcizia e finanche una blatta morta nelle aule. E gli studenti disertano la scuola

Banchi sporchi, pavimento impolverato, cestini della spazzatura non svuotati, addirittura una blatta morta. Questo e altro si sono trovati di fronte gli studenti del liceo 'Poerio' di Foggia al ritorno in classe, dopo che nella giornata di ieri l'istituto era stato chiuso per consentire la sanificazione dell'intera struttura.

La mancanza di pulizia (che nulla ha a che vedere con le operazioni di sanificazione, che consistono nell'emissione di sostanza antibatterica nell'aria) ha indotto il 90% degli studenti a disertare le lezioni e a protestare presso la sede della Provincia. Analoga segnalazione ci giunge anche dall'istituto Altamura-Da Vinci

A quanto pare, l'intoppo si spiega nel fatto che il 31 dicembre del 2019 sono scaduti i contratti con le cooperative degli ex Lsu. Il servizio è stato prorogato fino al 28 febbraio scorso. I lavoratori della cooperativa sono stati assunti come collaboratori scolastici a partire dal 1° marzo (domenica), e avrebbero dovuto iniziare a prestare servizio ieri, quando però erano in corso le operazioni di sanificazione.

Per questo, le operazioni di pulizia dell'intero istituto hanno avuto inizio nella giornata di oggi, e si sono completate a metà mattina, quando però la protesta degli studenti si era già consumata.