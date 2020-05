Spaventoso incidente stradale sulla San Severo-Apricena: schianto tra due auto, ferite una donna e una bambina

Spaventoso incidente sulla strada che collega San Severo ad Apricena. Il fatto è successo poco dopo le 12 di oggi, quando lungo la Statale 89 si è verificato il violento impatto tra due auto, una Fiat Punto con a bordo il solo conducente e una 500, a bordo della quale viaggiava una donna con una bambina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Distrutti i veicoli, ma nessuna grave conseguenza fisica per le persone coinvolte. Ad avere la peggio sono state le occupanti dell’utilitaria. Entrambe sono rimaste ferite e trasportate tramite 118 al pronto soccorso per gli esami del caso. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, gli agenti della polizia stradale.