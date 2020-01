Spari a Zapponeta, uomo ferito ad un piede

Spari a Zapponeta, dove un uomo è rimasto ferito da un colpo di pistola ad un piede. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei militari dell’Arma. La vittima è un uomo del posto, ai carabinieri non ha saputo riferire nè indicazioni sul luogo in sarebbe avvenuto il ferimento, nè per mano di chi. L’unica certezza è che le sue condizioni non sono gravi.