Paura sulla Foggia - Lucera: sorpresi vicino ad auto rubate, sparano contro la polizia (che risponde al fuoco)

Sorpresi dalla polizia nei pressi di un capannone con tre veicoli rubati, nella fuga eslodono colpi di pistola contro gli agenti (che rispondono al fuoco). E' accaduto la scorsa notte, lungo la Statale 17 che collega Foggia a Lucera.

Secondo quanto ricostruito, gli agenti avevano notato delle auto provento di furto, con alcune persone nelle vicinanze che, all'arrivo degli operatori, sono fuggite a bordo di un altro mezzo. Dall'auto in corsa, i malviventi non hanno esitato ad esplodere alcuni colpi di arma da fuoco contro gli agenti, che solo per un caso fortuito non hanno provocato feriti. Anche la polizia ha risposto al fuoco, esplodendo due colpi a scopo intimidatorio. I malviventi sono quindi fuggiti dileguandosi tra i campi, ma sono attivamente ricercati dalla polizia. Indagini in corso.