Il segnale forte del Prefetto ai viestani, dove si spara in pieno centro. Il sindaco: "Poteva esserci una San Marco due"

Dopo l'agguato in pieno centro e di giorno, in cui è rimasto ferito Giovanni Cristalli, questo pomeriggio si è svolto il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Vieste, alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine e del Prefetto Raffaele Grassi