Spari e terrore in un'abitazione di Vieste: lite in famiglia degenera, uomo estrae pistola e apre il fuoco contro il fratello

Lite in famiglia prende una brutta piega e degenera: uomo estrae una pistola, spara all'indirizzo del fratello e scappa rendendosi irreperibile. E' accaduto nella tarda serata di ieri, a Vieste, all'interno di una abitazione in località 'Calma'.

Il fatto è successo dopo le 22 di ieri, quando l'uomo - attualmente ricercato dai carabinieri - ha estratto una pistola di piccolo calibro, esplodendo uno o più colpi all'indirizzo del fratello, ferendolo ad una gamba.

Poi è fuggito rendendosi irreperibile. Nessuna grave conseguenza per il ferito: medicato dai sanitari del pronto soccorso guarirà in pochi giorni. La vicenda è al vaglio dei carabinieri che stanno ricostruendo l'accaduto; in corso le ricerche del fuggitivo.