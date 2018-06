Spari in via Fraticelli: esplosi colpi d'arma da fuoco contro l'auto di un commerciante

Atto intimidatorio, poco fa, in via Fraticelli, a Foggia, nei pressi del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco. Alcuni colpi di arma da fuoco, quasi certamente di pistola, sono stati esplosi all'indirizzo dell'auto - una Toyota Rav4- di un commerciante foggiano, colpita su una fiancata, alla carrozzeria e ad una ruota mentre era regolarmente parcheggiata in un cortile privato.Sul posto, i carabinieri della Compagnia di Foggia, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona e ascolteranno il proprietario del mezzo, un giovane incensurato del posto.4