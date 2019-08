Agguato in campagna: uomo ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco

Si torna a sparare nella vicina Barletta-Andria-Trani, dove all'alba di oggi, un uomo è stato ferito a colpi di arma da fuoco.

Nel mirino, un 63enne di San Ferdinando di Puglia, Michele Visaggio, già noto alle forze di polizia poichè ritenuto inserito nella criminalità locale. L'uomo è rimasto ferito ed è ricoverato all'ospedale di Barletta. Non sono note, al momento, le sue condizioni.

Il fatto - ancora non è chiaro se da inquadrare come un agguato fallito o un avvertimento - è successo nelle campagne tra San Ferdinando, dove risiede l'uomo, e Trinitapoli. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che dovranno ricostruire l'esatta dinamica e risalire ai responsabili del gesto.