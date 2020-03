FAKE NEWS - "Hanno sparato a Franco Landella". Sindaco sconcertato replica: "La mamma degli imbecilli è sempre incinta"

Una situazione surreale, sta circolando l'ennesima fake news di una giornata infernale che ha visto i foggiani vittime o autori di notizie false circolate su WhatsApp circa la rivolta nel carcere di Foggia. Notizie assurde, infondate, di sparatorie, morti e conflitti a fuoco. Persino il sindaco di Foggia Franco Landella ci è finito dentrp, suo malgrado.

"Ho visto Franco Landella che praticamente l'hanno sparato". Comincia così l'audio tragicomico, per i toni e i contenuti, che il primo cittadino poco fa si è visto costretto a smentire immediatamente: "Purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta, faccio questa affermazione perché sta girando un audio che racconta che mi hanno sparato, sono in fin di vita, tutto falso. Qualcuno gioca sulla psicosi a seguito anche dell'evasione dal carcere di Foggia di questa mattina, gioca sull'emergenza sanitaria del Coronavirus. Penso che questo non sia corretto e che oggi dobbiamo assumere un comportamento di grande serenità e di autoresponsabilità. Il consiglio che vi do? Non solo quello di seguire le buone prassi igienico-sanitarie, ma soprattutto, se potete, restate a casa"