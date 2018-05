Atto intimidatorio al Rione Candelaro: colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione di un pregiudicato

Giallo a Foggia dove alcuni colpi di pistola sono stati esplosi, quasi sicuramente nella notte appena trascorsa contro l'abitazione di un pregiudicato foggiano. Il fatto è accaduto in via Saggese al Rione Candelaro. Ad accorgersi dell'accaduto è stato il proprietario di casa, che ha notato i proiettili conficcati nel muro e i bossoli per terra. Sul misterioso caso indaga la Squadra Mobile.