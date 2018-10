Foggia, sparatoria in via Martiri di via Fani: vittima un pregiudicato, fermate tre persone

Sparatoria nella notte a Foggia in via Martiri di via Fani, dove intorno alle 4.30 un giovane pregiudicato del posto è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco. Il ferito, Antonio Frascolla, si sarebbe poi presentato in Pronto Soccorso, non distante dal luogo dell'agguato. Per il grave episodio sarebbero state fermate tre persone. La sparatoria potrebbe essere riconducibile ad una rissa scoppiata poco prima in via Arpi.