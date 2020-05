Cronaca Croci / Via Occidentale, 28

Spari e paura in via Occidentale: uomo apre il fuoco contro due fratelli (forse dopo un litigio). Ora si trova in Questura

Sparatoria in via Occidentale a Foggia. Nel mirino, secondo le prime indiscrezioni, due fratelli rimasti feriti in modo grave. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, la polizia per i rilievi e le indagini del caso