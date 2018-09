Si torna a sparare al Rione Candelaro: colpi di pistola in via Russi, ferito un uomo

Si torna a sparare, al Rione Candelaro, a Foggia, dove poco fa un uomo di 38 anni, è stato gambizzato in via Russi, mentre era in strada. Sul posto, gli agenti della Sezione Volanti, della Squadra Mobile di Foggia e del Reparto Prevenzione Crimine per i rilievi e le indagini del caso. La polizia sta ricostruendo l'accaduto, verificando la presenza di telecamere utili in zona. Dalle prime informazioni raccolte, si sarebbe trattato di un avvertimento: l'uomo è rimasto ferito ad una gamba da 4 colpi di pistola di piccolo calibro; le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.