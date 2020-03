Colpi di fucile a Foggia: 25enne ferito ad un piede, ora rischia l'amputazione

Intimidazione a colpi di fucile, a Foggia, dove un giovane di 25 anni è rimasto ferito da una fucilata ad un piede. Scarne le informazioni sull'accaduto, la cui ricostruizione è affidata agli investigatori della squadra mobile dauna.

Come riporta Ansa, la vittima - Vincenzo Consalvo, già noto alle forze dell'ordine e coinvolto nell'ottobre scorso nell'operazione 'Start & Stop' - si sarebbe presentata direttamente in pronto soccorso per farsi medicare la ferita e non ha inteso fornire dettagli in merito al ferimento. Il giovane non è in pericolo di vita ma, data la gravità della ferita, rischia l'amputazione dell'arto.