Sparatoria a Cerignola: colpi d’arma da fuoco contro un 40enne

Erano circa le 18 quando in via Santuario Madonna Ripalta, a Cerignola, un uomo classe 1978 con precedenti vari per reati contro il patrimonio, è stato vittima di un agguato mentre, pare, si trovasse da solo. Colpito all’addome, probabilmente da un fucile, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale locale.

G.A., classe 1978, non avrebbe però nulla a che fare con la criminalità organizzata. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno conducendo le indagini e presidiando il nosocomio. Non si conoscono al momento le reali condizioni del ferito.