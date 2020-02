Spunta marijuana piantata nei giardini pubblici. Antispaccio in piazza Padre Pio: beccato giovane su una panchina

Controlli antidroga, a Foggia, nell'area ricompresa tra piazza Padre Pio e viale Michelangelo. Nella giornata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Volanti hanno effettuato una serie di controlli per contrastare il fenomeno dello spaccio.

In particolare, in piazza Padre Pio, erano presenti tre ragazzi in piedi ed una ragazza seduta su una panchina. Uno dei tre giovani alla vista dei poliziotti ha cercato di disfarsi di una bustina in cellophane che aveva in tasca. La stessa è stata recuperata dagli operatori che avevano modo di verificare che si trattava di una bustina contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana. La persona che si era liberata della bustina è stata identificata e segnalata all’Autorità competente, perché trovato in possesso di una quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.

Nel corso di un servizio analogo, è stata rinvenuta e sequestrata una piantina di marijuana nei giardini adiacenti a Viale Michelangelo, dove ignoti avevano evidentemente piantato la stessa sotto un albero del parco pubblico.