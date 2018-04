'Spaccata' in pieno centro, a Foggia: colpito il negozio 'Kasanova', ma il colpo sfuma...

Tentato furto con spaccata, la scorsa notte, ai danni dell'attività commerciale 'Kasanova' in piazza Giordano, a Foggia. Il punto vendita - aperto circa quattro mesi fa - è stato presa di mira dai malviventi che, verosimilmente con il chiusino in ghisa di un tombino, hanno tentato di infrangere la porta a vetro del negozio per aprirsi un varco e razziarne il contenuto.

Qualcosa, però, deve essere andato storto per i malviventi: costretti alla fuga, hanno lasciato il lavoro a metà. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per una prima ricognizione dell'accaduto. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere presenti in zona che potrebbero aver ripreso il passaggio dei malviventi. Per i titolari del negozio, resta la conta dei danni: benchè il furto non sia stato consumato, sono ingenti i danni provocati alla struttura.