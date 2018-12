Non c'è pace per Kasanova: ancora una spaccata nella notte, è la quarta in un anno

Non c'è pace per 'Kasanova', negozio di articoli per casa, presente da un anno in piazza Giordano, a Foggia. Ancora una spaccata, l'ennesima, per l'attività commerciale: l'ultimo episodio è avvenuto la scorsa notte, quando intorno all'1.30, ignoti hanno tentato il furto infrangendo la vetrina.

I ladri, però, sono stati messi in fuga dall'intervento delle guardie fisse private assoldate in servizio notturno dai commercianti che partecipano al Mercatino di Natale situato in via Lanza. Sfumato quindi il furto, restano i danni della 'spaccata', la quarta subita dal negozio in un anno di vita. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia, in servizio in piazza Cavour, per il primo soprallugo di furto. Indagini in corso.