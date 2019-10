Il sottosegretario all'Istruzione a Stornarella, per conoscere il piccolo Potito: "Coinvolgiamo l'intera comunità"

Dopo aver invitato pubblicamente il piccolo Potito Ruggieri al Ministero dell'Istruzione "per conoscerci e scambiare qualche idea", il sottosegretario all'Istruzione, Peppe De Cristofaro, accorcia i tempi e le distanze.

E sarà lui stesso a raggiungere, il prossimo lunedì, Stornarella per incontrare il piccolo attivista e tutti i suoi compagni di scuola, presso l'istituto 'Aldo Moro' . "Andrò ad incontrare Potito e i suoi compagni per scambiare con loro alcune idee sulla scuola e sul Friday For Future", annucia su Fb De Cristofaro. Il sottosegretario si è mostrato, infatti, sin da subito fan del giovane Potito e della sua protesta in solitaria, nella piazza del suo piccolo paese.