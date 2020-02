Le Iene a Foggia 'indagano' la 'Società': pizzo, bombe e omicidi nella città tenuta sotto scacco dalla 'Quarta Mafia'

La 'Quarta Mafia' al centro di unn servizio de 'Le Iene'. Questa sera, Gaetano Pecoraro, nel servizio in onda nel programma di Italia1, farà conoscere all'Italia intera una 'guerra' di cui in pochi parlano: quella che si combatte a Foggia, dove la Società Foggiana spadroneggia tra richieste di pizzo, bombe ai negozi che non pagano e assassini brutali tra la folla.