'Foggia Libera Foggia', il Siulp Polizia alla marcia antimafia: "Celebriamo il sacrificio a cui sono chiamati ogni giorno i colleghi"

C'era anche una delegazione del S.I.U.L.P. - Sindacato italiano unitario lavoratori polizia della Provincia di Foggia, a manifestare contro la mafia, al fianco di Libera e di don Luigi Ciotti.

Il Siulp, rappresentato dal Segretario generale provinciale Michele Carota, è scesa in campo per la manifestazione ‘Foggia Libera Foggia’ quale organizzazione sindacale di polizia associata a ‘Libera’. "L’essere presenti all’evento, quale organizzazione sindacale Siulp, a carattere confederale, nella condivisa ottica del contrasto alla illegalità e l’educazione civica, ci ha visto coinvolti in due vesti", spiegano. "L’una quali cittadini, stanchi di subire le azioni dell’illegalità micro e macro-criminale e, quindi, desiderosi di un cambiamento culturale di tutta la comunità, nessuno escluso, presupposto e punto di partenza ‘per una rinascita di una città forte e ispirata a principi di legalità, capace di contrastare il malaffare ed il coinvolgimento alle facili tentazioni’. L’altra, quali appartenenti all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, chiamati in prima linea per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, bene primario, costituzionalmente garantito a tutti i cittadini".

“Al di là di una maggiore richiesta di uomini e mezzi - afferma Michele Carota, Segretario generale provinciale del Siulp di Foggia - si auspica un maggiore coordinamento sul controllo del territorio nonché certezza della pena. Obiettivi, questi, per meglio contrastare l’illegalità. Certamente non si sottace che la battaglia è aperta ed ìmpari se consideriamo ‘i numeri’, ma il Siulp, in tale momento, vuole sottolineare e ‘celebrare’ il sacrificio a cui sono chiamati gli uomini e le donne appartenenti alla Polizia di Stato, assieme a tutte le Forze dell’Ordine di Capitanata e alla Magistratura, per assicurare la migliore ‘performance’ in materia".

“Nella condivisione di principi ispiratori fondanti della organizzazione sindacale - aggiunge Ciro Frisaldi, della Segreteria regionale Siulp Puglia - la presenza di oltre 20.000 partecipanti alla manifestazione di ieri ‘Foggia Libera Foggia’ accenderà inevitabilmente i riflettori, a tutti i livelli centrali, auspicando che le azioni della ‘Squadra Stato’ in campo nella Provincia di Foggia verranno maggiormente sostenute in un futuro non lontano, in adesione alle richieste promulgate dal Siulp, di un passato non molto remoto, di attenzione e sostegno per la difficile realtà di Capitanata”.