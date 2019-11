Aggrediti in casa, picchiati selvaggiamente e rapinati. Il sindaco: "Vigliacchi"

"Questa mattina, assieme al vice sindaco Di Nunzio, mi sono recato all'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza' per portare la solidarietà, la vicinanza e l'abbraccio di tutta la nostra Comunità ai nostri due concittadini, vigliaccamente aggrediti e derubati nella loro casa, mercoledì sera".

Così il sindaco di Poggio Imperiale, Alfonso D'Aloiso che continua: "Fortunatamente le loro condizioni di salute sono discrete ed il peggio è stato scongiurato. Invito tutti i cittadini - continua il primo cittadino - a farsi parte diligente in un rapporto di collaborazione con le Forze dell'Ordine affinché fatti di questo genere possano essere prevenuti in futuro. Poggio Imperiale non merita gli onori di una cronaca negativa con le inevitabili ripercussioni socio-economiche conseguenti".