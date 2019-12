Operaio morto sul lavoro, il dolore del sindaco: "È stata una tragedia, non si può morire sul posto di lavoro"

"Non si può morire sul posto di lavoro". La disperazione del sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo D'Arienzo, per la morte bianca avvenuta nel comune garganico, passa dal web.

"Ieri è stata una giornata molto triste per Monte Sant’Angelo. La morte di Roberto Pezone, l’operaio 54enne della provincia di Caserta caduto in un dirupo di 10 metri, ci ha lasciati tutti sgomenti.

Non si può morire sul posto di lavoro. È stata una tragedia! L’intera comunità di Monte Sant’Angelo si stringe intorno alla famiglia.