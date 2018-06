VIDEO | Sindaci garganici "in trincea": le richieste dopo i fatti di Monte, dagli arresti alla polizia locale

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Abbiamo sottolineato il fatto che come sindaci siamo in prima linea e sostanzialmente siamo in trincea". Così il sindaco di Monte Sant'Angelo all'uscita del vertice che si è svolto questa mattina in Prefettura tra i primi cittadini di alcuni comuni del Gargano, dopo l'ultimo grave episodio in ordine di tempo, l'incendio dell'auto di Pierpaolo D'Arienzo. Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste: "Attendiamo le risposte, ovvero gli arresti". Michele Merla, sindaco di San Marco in Lamis, al Ministro: "A noi serve la polizia locale". Rocco Di Brina, primo cittadino di Carpino: "Non possiamo essere considerati nemici dei cittadini, ma vogliamo essere considerati gli amici delle comunità, che vogliamo aiutare". Il sindaco di San Giovanni Rotondo rivela la notizia dei pattugliatori a cavallo dei carabinieri: "Presidieranno il tratto della via Francigena"