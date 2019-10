Sindacati di polizia uniti nel cordoglio per gli agenti uccisi a Trieste: "E' il momento del silenzio e della compostezza"

"Vicinanza alle famiglie colpite" e "silenzio e compostezza". E' quanto esprimono e chiedono le organizzazioni sindacali di polizia Siulp, Siap, Coisp, Silp Cgil della Provincia di Foggia, in merito alla morte dei due agenti di polizia - Pierluigi Rotta e Matteo Demenego - ferocemente uccisi nell’espletamento del servizio, a Trieste.

“Il tragico epilogo che, purtroppo, si assomma a tanti altri analoghi, impone - al momento - solo compostezza, riflessione e tangibile vicinanza, da esprimersi nelle forme più idonee possibili, per non incappare in facili e vergognose strumentalizzazioni (che pur ci sono state) dell’evento, che hanno ingenerato e stanno ingenerando una distorta valutazione dei fatti, che non rendono giustizia morale ai giovani poliziotti deceduti", si legge nella nota congiunta.

"Per le dinamiche, i motivi e tutte le eventualità sull’accaduto, sulle potenziali mancanze e sui giudizi di carattere politico - ribadiscono all'unisono le organizzazioni sindacali - non è questo il momento. Pertanto ci discostiamo da tutte le esternazioni che, approfittando dei riflettori mediatici, esordiscono con il cordoglio e la solidarietà per poi esibire becera e vergognosa propaganda. E' il momento di ricordare, nel dolore, la perdita di due giovani vite, di due giovani uomini, di due poliziotti orgogliosi della propria divisa, votati a garantire la sicurezza dei cittadini: che riposino in pace!”