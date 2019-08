Salvini promette: "Dia a Foggia e questura ad Andria". Ed entro aprile annuncia l'assunzione di 8000 agenti

"C'è un'attenzione particolare per alcune zone della Puglia, come il Foggiano e alcune zone della provincia di Bari, dove la criminalità ha rialzato la testa. E' qui che investiremo in uomini e mezzi".

Così il Ministro dell'Interno Matteo Salvini che, a margine della festa della Lega, a Mola di Bari, entra nel dettaglio e precisa il target degli investimenti: la Dia a Foggia (proposta in ballo da anni, ma che si scontra con ostacoli di tipo formale) e la questura ad Andria. Quest'ultima è già prevista nel piano di riordino delle questure, cui seguirà il piano assunzioni che, da qui ad aprile 2020 porterà altri 8000, tra uomini e donne, a vestire la divisa. "I numeri mi stanno dando ragione", chiosa Salvini. "Dall'inizio dell'anno i reati sono diminuiti proprio grazie al lavoro delle forze dell'ordine, che stiamo assumendo in quantità del 10%. Non ritengo quindi di essere pericoloso".