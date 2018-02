Foggia: maxi controllo del territorio, più sicurezza ai cittadini

Nella settimana appena trascorsa, la Polizia di Stato ha svolto una serie di straordinarie attività di controllo del territorio nelle cinque macroaree della provincia di Foggia e nella fascia territoriale a confine fra quella foggiana e la Barletta-Andria-Trani In quest’ultima area, dalle 7 alle 19 è stato attivato il P.O.I., Piano Operativo Interprovinciale che si è aggiunto ai servizi di controllo a largo raggio su Borgo Mezzanone, a quelli di supporto all’azione della Polizia Locale alla prevenzione e repressione delle diverse forme di abusivismo commerciale e a quello dei parcheggiatori abusivi, ai dispositivi su Foggia Centro e sul Quartiere Ferrovia, oltre a quelli del contrasto alla vendita e commercio irregolare di bevande alcoliche nella zona del centro storico di Foggia, dove erano segnalate irregolarità nella mescita di tali bevande, anche con l’uso improprio dei distributori automatici che, come si ricorda, per legge, deve cessare la somministrazione alle 24.

I servizi in questione, disposti con ordinanza del Questore di Foggia, Mario Della Cioppa, hanno l’obiettivo di tenere sotto stretto controllo il territorio e prevenire i reati contro il patrimonio, contrastando le azione dei delinquenti in tutti i modi e restituire alla cittadinanza un senso adeguato di sicurezza.

A tal proposito sono state impiegate, oltre le pattuglie ordinariamente presenti quotidianamente sul territorio, otto pattuglie della Squadra Volanti, 12 ei Reparti Prevenzione Crimine, quattro della Polizia Stradale, due della Guardia di Finanza, una dell’Arma dei Carabinieri e otto della Polizia Municipale, per un totale complessivo di 82 uomini delle Forze di Polizia. Tale dispiego ha prodotto importanti risultati, ovvero il controllo di 178 persone, 19 circoli privati, otto distributori automatici di bevande, 67 veicoli, 36 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, il sequestro di nove cassette merce ortofrutticola venduta abusivamente dai soggetti privi di qualsivoglia licenza, e l’applicazione di quattro daspo urbano giusta ordinanza sindacale 50 del 1 dicembre 2017. Tale straordinaria attività di controllo del territorio ha permesso altresì di rintracciare ed eseguire a carico di M.G., classe 1974, la sottoposizione alla Sorveglianza Speciale di pubblica sicurezza.