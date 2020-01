Non solo la DIA, il Ministro annuncia un incremento delle forze di polizia. "Voglio che si vedano, noi con i foggiani"

Non solo una sezione della Direzione Investigativa Antimafia che entrerà in azione dal 15 febbraio prossimo presso la caserma Miale di Foggia e sarà costuituita da venti unità operative, ma anche la richiesta al capo della polizia da parte del Ministro dell'Interno di un incremento delle forze di polizia in città "per presidiare maggiormente il territorio" ha detto a Tv2000 Luciana Lamorgese, aggiungendo che "ci sarà un sensibile incremento per questo periodo perché voglio che si vedano e voglio che lo Stato deve essere presente e vicino alla popolazione, ai foggiani, perché è importante dare una dimostrazione di unità della parte sana della società"