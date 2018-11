Famiglia occupa locali al Cep: polizia locale arriva e procede allo sgombero

Ieri sera due pattuglie della polizia locale e un tecnico del Comune di Foggia sono intervenuti in via Achille Grandi per sgomberare gli spogliatoi dei campetti 'San Paolo' al Cep occupati da una famiglia composta da quattro persone, genitori e due figli maggiorenni, e un cane, che avevano occupato abusivamente i locali di proprietà dell'Arca Capitanata, il cui ingresso è stato sigillato con l'ausilio di un fabbro. Un episodio analogo era avvenuto il 3 ottobre scorso, in quel caso gli spogliatoi furono occupati da una donna e dalla giovane figlia.