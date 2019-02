Incinta occupa immobile comunale, passano 6 anni (e tre figli) e per Valentina arriva lo sgombero: "Che fine faremo?"

Ritrovarsi improvvisamente senza un tetto sulla testa, per alcuni, può essere una pena ricorrente. Quando questa possibilità si fa concreta e coinvolge, loro malgrado, tre bambini di età compresa tra i 6 e i 2 anni, diventa un vero e proprio incubo.

Ed è esattamente questa la condizione vissuta da Valentina, giovane mamma foggiana, che da 6 mesi vive - insieme al compagno e ai suoi tre bambini - con la spada di Damocle dello sfratto immediato sulla testa. Per ripercorrere la sua storia bisogna andare a ritroso nel tempo, fino al 2013: “Sei anni fa, io e il mio convivente ci trovammo nella situazione di dover occupare un immobile comunale dell’impianto sportivo ‘Pantanella’, a Foggia, perché non avevamo un impiego che ci permettesse di prendere in fitto un immobile e non potevo permettermi un lavoro, perché ero incinta del mio primo figlio, nato 3 mesi dopo”, spiega a FoggiaToday.

Così la coppia si sistemò nell’immobile comunale annesso all’impianto sportivo ‘Pantanella’, situato tra via Cavotta e viale Europa e, un anno dopo, fu citata dal Tribunale di Foggi per rispondere del reato di occupazione di suolo di proprietà comunale. “Ma in quell’udienza - continua Valentina - il giudice decise di assolvermi alla luce dello stato di necessità”. Passarono mesi e nel 2014 nacque il secondo figlio della coppia e nel 2017 il terzo. “A questo punto, il Comune di Foggia decise di assegnarmi la residenza e il domicilio, assicurandomi che, nel frattempo, avrebbero trovato una sistemazione regolare”.

Tutto sembrava filare liscio, fino al 26 luglio dello scorso anno, quando la coppia si è vista recapitare una ordinanza di sgombero immediato: “Il Comune - spiega la donna - aveva autorizzato una bando di gara in materia sportiva che è stata vinta, senza però trovare una sistemazione alternativa per me e per i miei bambini che, dal 16 febbraio, resteranno per strada e senza una casa”. Lo sgombero immediato era stato disposto il 18 ottobre, poi è stata effettuata una proroga fino al 16 febbraio per cercare una sistemazione alternativa. Ma, a 10 giorni dall’ultima chiamata, Valentina e la sua famiglia non sanno a cosa andranno in contro.